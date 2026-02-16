HQ

José Mourinho hat in der Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel Benfica-Real Madrid in der Champions League auf Gerüchte geantwortet, dass er nächste Saison wieder als Trainer zu Real Madrid stoßen und Álvaro Arbeloa ersetzt.

Mourinho lobte seine Zeit bei Real Madrid und erklärte, dass er das Gefühl habe, alles für den Verein gegeben zu haben, und die Real Madrid-Fans, die er in den letzten 12 Jahren kennengelernt hat, empfinden das genauso und schätzen ihn sehr. "Ich weiß, ich habe Dinge gut gemacht, ich habe Dinge schlecht gemacht, aber ich habe alles gegeben."

"Aber damit will ich keine Geschichten nähren, die nicht real sind. Das Einzige, was wirklich ist, ist, dass ich einen Vertrag mit Benfica habe. Bei Real Madrid null. Tatsächlich würde ich Real Madrid wirklich gerne eliminieren, aber ich würde mir sehr wünschen, dass Álvaro LaLiga gewinnt und viele Jahre bei Real Madrid bleibt, denn ich denke, er ist ein wirklich fähiger Trainer mit viel Persönlichkeit, um Real Madrid zu trainieren."

José Mourinho trainierte Real Madrid zwischen 2010 und 2013 und gewann in dieser Zeit eine Liga und einen Pokal, konnte aber die Champions League nicht gewinnen – genau ein Jahr nachdem er den Verein freiwillig verlassen hatte, um meine Familie zu schützen, und beschrieb diese Jahre als "hart, intensiv und gewalttätig".