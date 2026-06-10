José Mourinho verabschiedet sich von Benfica, da die Ankündigung von Real Madrid unmittelbar bevorsteht

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Der portugiesische Trainer José Mourinho hat offiziell angekündigt, Benfica zu verlassen, und der Lissabonner Klub bestätigte, dass der Deal mit dem spanischen Klub abgeschlossen wurde. Real Madrid wird 15 Millionen Euro zahlen, um Mourinho zu entlassen und seinen Vertrag früher als geplant zu lösen.

In einem Instagram-Post dankte Mourinho Benfica-Präsident Rui Costa "für die Gelegenheit, die er mir gegeben hat, für Benfica zu arbeiten. Diesen Verein zu vertreten, war eine Ehre und ein Privileg", und er dankte auch allen Mitarbeitern, "deren Professionalität, Hingabe und Kompetenz vorbildlich waren".

Mourinho hatte noch ein paar besondere Worte an seine Spieler: "Mein aufrichtigster Dank und beste Wünsche für ihr weiteres persönliches und berufliches Wachstum. Ich gehe mit der Überzeugung zurück, dass wir mehr als einmal eine dauerhafte Beziehung geknüpft haben: ein besserer Spieler eines Tages, ein besserer Spieler für immer."

Vor einem Jahr verließ Mourinho Fenerbahçe und kehrte zu Benfica zurück, dem Verein, in dem seine Trainerkarriere vor 25 Jahren begann. Trotz einer beeindruckenden Serie ohne Niederlage in der portugiesischen Liga belegte Benfica mit 80 Punkten nach 23 Siegen und 11 Unentschieden den dritten Platz hinter Sporting und Porto und verpasste die Chance auf eine Teilnahme an der Champions League.

Laut Berichten von AS war Mourinhos Agent Jorge Mendes entscheidend, um den schnellen und relativ günstigen Deal zwischen den beiden Vereinen zu ermöglichen, da Mendes auch Trainer von Marco Silva ist, ehemaliger Fulham-Trainer, der von Benfica als Mourinhos Nachfolger verpflichtet wurde.