Jose Mourinho mit vier Spielen und Geldstrafe belegt, nachdem er "den türkischen Fußball des Chaos und der Unordnung beschuldigt" hatte

Der türkische Fußballverband hat die Strafe für José Mourinho, den Trainer von Fenerbahce, für die Äußerungen bekannt gegeben, die er nach dem 0:0-Unentschieden gegen Galatasaray, dem Interkontinentalderby zwischen den beiden besten Mannschaften Istanbuls (eine Mannschaft in Europa, die andere in Asien), gemacht hat. Mourinho beschwerte sich über die türkischen Schiedsrichter und sagte weiter, dass die Bank in Galatasaray "wie Affen gesprungen ist".

In der Erklärung des türkischen Verbandes heißt es, dass die Portugiesen "den türkischen Fußball des Chaos und der Unordnung beschuldigen, indem sie beleidigende und beleidigende Äußerungen sowohl gegenüber der türkischen Fußballgemeinschaft als auch gegenüber allen türkischen Schiedsrichtern gemacht haben". Mourinho hatte behauptet, wenn das Spiel nur deshalb gut gewesen wäre, weil der Schiedsrichter nicht Türke war, und wenn es einen türkischen Schiedsrichter gehabt hätte, hätte es einem ihrer Spieler nach 20 Sekunden eine gelbe Karte gezeigt. Galatasaray sei "sehr stark in Bezug auf diese Untergrundstrategien", sagte er auch.

Was ist also die Strafe? Mourinho wurde für vier Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von 40.000 Euro (35.000 Pfund) belegt. Zwei verschiedene Sperren: zwei Tage und 117.000 TL (3.000 Euro) für die Beleidigung des 4. Schiedsrichters des Spiels (der Türke war) und zwei Dats und die restlichen 1.500.000 TL für Kommentare gegen die gegnerische Mannschaft, die "gegen die Ethik des Sports und das Konzept des Fairplay" verstoßen und "Ausdrücke enthalten, die Gewalt und Unordnung im Sport fördern könnten".