Jose Mourinho kehrt nach 25 Jahren zu Benfica zurück

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Jose Mourinho einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, um als Cheftrainer von Benfica zurückzukehren, 25 Jahre nach seiner ersten Amtszeit im Verein.

Der 62-Jährige wurde letzten Monat nach etwas mehr als einem Jahr im Amt von Fenerbahce entlassen, kehrt aber schnell ins Management in Lissabon zurück und ersetzt Bruno Lage, der nach der Champions-League-Niederlage gegen Qarabag am Dienstag entlassen wurde.

Rom, Italien 17.09.2023: Jose Mourinho Trainer der Roma während des 4. Fußballspieltags der italienischen Serie A TIM 2023-2024 zwischen AS Roma und Empoli FC im Olympiastadion in Rom // Shutterstock

Im Jahr 2000 trainierte Mourinho zunächst kurz Benfica, bevor er nach Porto wechselte, wo er 2003 den UEFA-Pokal und 2004 die Champions League gewann. Dieser Erfolg führte ihn zu Chelsea, wo er in zwei Jahren drei Premier-League-Titel gewann, bevor er weitere Trophäen mit Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United und der Roma gewann.

Mourinho, der nun wieder bei Benfica spielt, wird am Donnerstag das Training leiten. Seine Rückkehr sorgt für ein frühes Wiedersehen mit Chelsea am 30. September in der Champions League, gefolgt von einer Reise nach Newcastle im Dezember. Gefällt Ihnen Mourinho als neuer Trainer von Benfica?