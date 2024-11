Jose Mourinho dementiert Gerüchte über einen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Fenerbahçe

HQ

José Mourinho, derzeit Trainer des türkischen Klubs Fenerbahçe S.K., reagierte scherzhaft auf Gerüchte über ein Wiedersehen mit Cristiano Ronaldo. Am Wochenende behauptete ein Bericht von Fotomac, der portugiesische Trainer habe seinen Landsmann angerufen und ihn gebeten, in den Istanbuler Klub zu kommen.

Am vergangenen Sonntag wies er auf einer Pressekonferenz nach dem 6:2-Sieg gegen Kayserispor in der türkischen Süper Lig diese Gerüchte als lächerlich zurück. "Cristiano kommt vielleicht zum Essen nach Istanbul, weil es genau in der Mitte der Straße zwischen Saudi-Arabien und Portugal liegt. Oder vielleicht kommt er zu seinem alten Freund Jose, wir können in meinem Hotel essen!"

Cristiano Ronaldo hat in dieser Saison seinen Vertrag beim saudischen Klub Al-Nassar beendet. Es wird erwartet, dass er eine Vertragsverlängerung erhält, aber es wurde noch nichts Offizielles gesagt. Es ist wahrscheinlich, dass Al-Nassar der letzte Verein des 39-jährigen Spielers sein wird, obwohl es heißt, dass Ronaldo beabsichtigt, mindestens bis zur Weltmeisterschaft 2026 zu spielen. Er scherzte sogar über die Möglichkeit, mit seinem Sohn zu spielen, der jetzt vierzehn ist...