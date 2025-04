Jorge Martín kehrt am kommenden Wochenende in Katar in die MotoGP zurück, nachdem er sich innerhalb von drei Wochen zwei Operationen unterzogen hat

HQ

Das vierte MotoGP-Rennen der Saison, der Grand Prix von Katar, findet an diesem Wochenende statt, nach den interessanten Ergebnissen vom letzten Wochenende, als Álex Márquez zum ersten Mal in seiner Karriere nach dem Rückzug seines Bruders Marc die Führung in der Meisterschaft übernahm. Bisher sieht es so aus, als wäre die Meisterschaft ein Dreikampf zwischen Marc, Álex und dem Italiener Francesco Bagnaia, aber am vierten Termin wird ein neuer Herausforderer auftauchen: Jorge Martín.

Der Spanier gewann im vergangenen Jahr die MotoGP-Meisterschaft und beendete damit eine Dominanz von Bagnaia, die nach seinen Siegen in den Jahren 2022 und 2023 wie eine Dominanz in Bagnaia aussah. Leider führte ein Sturz vor Saisonbeginn dazu, dass Jorge Martín lange Zeit ausfiel und drei Rennen verpasste, die für den Kampf um die Meisterschaft entscheidend hätten sein können.

Heute hat die MotoGP bekannt gegeben, dass Martín an diesem Wochenende beim GP von Katar sein Debüt im Jahr 2025 geben wird. Der Fahrer wurde nach medizinischen Untersuchungen für fit erklärt. Er rechnet jedoch nicht damit, in diesem Jahr wirklich ein Anwärter auf den Titel zu sein, nachdem er über zwei Monate lang nicht gefahren ist und sagt, dass "das Rennen ein Sieg sein wird". Martín hatte in der Vorsaison sogar zwei schwere Unfälle und musste sich innerhalb von drei Wochen zweimal einer Operation unterziehen.

Der GP von Katar findet am Sonntag, den 13. April um 20:00 Uhr BST und 21:00 Uhr MESZ statt.