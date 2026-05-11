Jorge Martín gewinnt den Großen Preis von Frankreich und holt Marco Bezzecchi in der MotoGP-Gesamtwertung ein

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Jorge Martín (Aprilia) dominierte am vergangenen Wochenende den Großen Preis von Frankreich, gewann das Sprintrennen am Samstag und das Sprintrennen am Sonntag, darunter ein Überholen von Marco Bezzecchi mit drei Runden auf der Uhr und holte wertvolle Punkte, die ihn nur einen Punkt hinter dem Italiener brachten, während die Saison immer mehr wie ein Zweikampf zwischen Bezzecchi (128 Punkte) und Martín (127 Punkte) wirkte. die nächsten beiden lagen weit dahinter (Fabio Di Giannantonio, 84 Punkte, und Pedro Acosta, 83).

Dritter auf dem Podium war Ai Ogura von Trackhouse, der als erster Japaner seit 14 Jahren ein MotoGP-Podium erreichte. Ogura, Fünfter, ist der einzige nicht-spanische oder italienische Fahrer in den Top 11 der Gesamtwertung.

Dies ist Martíns erster Grand-Prix-Sieg mit Aprilia seit seinem Eintritt ins Team im Jahr 2025. Der Champion von 2024 erlebte eine schreckliche Saison 2025, geprägt von Stürzen und schweren Verletzungen, und nahm kaum an Rennen teil. Er ist 2026 stark zurückgekommen, und Martín ist nun die größere Bedrohung für Marco Bezzecchi um die Meisterschaft.

Der Titelverteidiger Marc Márquez stürzte im Sprintrennen und unterzog sich am Sonntag zwei Operationen, nachdem er sich den Fuß gebrochen und wegen einer früheren Schulterverletzung operiert worden war, und blickt nun auf eine Rückkehr zum Großen Preis von Italien (29.–31. Mai), verpasst den Großen Preis von Katalonien am nächsten Wochenende, womit er mit 57 Punkten auf Platz sieben in der Gesamtwertung steht... vor Álex Márquez (55) und Francesco Bagnaia (53), die beide während des Sonntagsrennens verunglückten.