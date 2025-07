Jorge Martín bestätigt MotoGP-Comeback beim GP von Tschechien nächste Woche

HQ

Jorge Martín, MotoGP-Champion von 2024, der in dieser Saison drei verschiedene Unfälle erlitt und in diesem Jahr den größten Teil der Motorradsaison pausieren musste, wird nächste Woche beim GP der Tschechischen Republik vom 18. bis 20. Juli 2025 auf der Rennstrecke von Brünn zurückkehren.

Der 27 Jahre alte Spanier absolvierte am vergangenen Montag einen privaten Test in Misano, zum ersten Mal seit dem GP von Katar wieder auf der RS-GP25 von Aprilia, und absolvierte 64 Runden ohne Probleme. Somit wird er am 17. Juli einen notwendigen medizinischen Check bestehen, und wenn alles nach Plan läuft, wird er nächste Woche wieder im Wettkampf dabei sein.

Martín wird den GP von Deutschland an diesem Wochenende verpassen. Bisher kam er nur bei einem GP zum Einsatz, am 13. April in Lusail, Katar, wo er einen Sturz erlitt, der ihm eine Rippenprellung am rechten Brustkorb mit einem Pneumothorax zufügte. In der Zwischenzeit bestätigte er seine Absicht, Aprilia, sein aktuelles Team, nach nur einem Jahr zu verlassen, aber das italienische Team drohte, den Spieler zu verklagen, sollte dies passieren. Vielleicht beruhigt sich die Lage, wenn Martín in der Meisterschaft Fuß fasst...