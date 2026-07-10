Jorge Jesus, der als neuer Cheftrainer Portugals ernannt wurde, wird weiterhin Ronaldo auswählen, "solange er spielt".

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Roberto Martínez war einer der zwölf Trainer, die während der Weltmeisterschaft seinen Posten verließen und nach der Ausscheidung Portugals aus Spanien im Achtelfinale zurücktraten. Ein Ersatz wurde schnell bekannt gegeben: Jorge Jesus, der für einen Vierjahresvertrag bis 2030 verpflichtet wurde, einschließlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft, die in Portugal, Spanien und Marokko stattfinden wird.

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, 71 Jahre alt, arbeitet seit 1990 als Trainer, zuletzt in Saudi-Arabien: Al-Hilal und dann Al-Nassr, während der Saison 2025/26, ein Job, den er angeblich aus einem Grund übernommen hat: Cristiano Ronaldo zum Sieg in der Saudi Pro League zu verhelfen... Und das hat er erreicht.

Nun könnte Jorge Jesus mit Cristiano Ronaldo wiedervereint werden, aber im Alter von 41 Jahren ist es unwahrscheinlich, dass Ronaldo bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft oder der UEFA-EM 2028 bleiben wird. Am Freitag sagte Jesus jedoch: "Solange er spielt und in der Lage ist, ausgewählt zu werden, werde ich ihn innerhalb bestimmter Grenzen und unter den Bedingungen auswählen, die ich für die Nationalmannschaft am besten halte", und er betrachtet ihn als angenehm im Umgang und "ein Symbol des portugiesischen Fußballs".

Sein erstes Spiel an der Spitze Portugals ist ein Nations-League-Spiel gegen Wales am 24. September.