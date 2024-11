Jörg Tittel erklärt, wie die Spieleindustrie einen ähnlichen Niedergang durchläuft wie die Filmindustrie in den 1960er Jahren

HQ

Wir müssen Ihnen nicht sagen, dass sich das Gaming derzeit in einer schwierigen Lage befindet, vor allem, wenn es um Entwickler geht. Die Entlassungen sind konstant, und die Branche hat das Gefühl, dass sie sich in einer Abwärtsspirale befindet. Wir haben mit dem Autor, Regisseur und Schöpfer von The Last Worker, Jörg Tittel, über den aktuellen Zustand der Branche gesprochen und darüber, wie sie sich verändern kann.

"Es ist eine sehr ähnliche Situation wie das, was mit der Filmindustrie in den 60er Jahren passiert ist", sagte er. "Und in den 1960er-Jahren, Anfang der 60er-Jahre, gingen jede Woche 45 Millionen Menschen ins Kino. Und Ende der 60er Jahre sank die Zahl in Amerika und Ende der 60er Jahre auf 15 Millionen. Und wir sehen das Gleiche, vor allem im Konsolenbereich."

"Außerdem wurden Filme am Fließband gedreht, vor allem damals. Weißt du, man bekam einen Job in einem Studio", fährt er fort. "Genau so werden Videospiele gemacht. Also mach einfach eine Texturkarte für eine Eidechse da drüben und was auch immer. Ich meine, es ist so, als ob niemand mehr weiß, woran er arbeitet. Niemand kann die Spiele, an denen er arbeitet, tatsächlich fertigstellen. Niemand kann sie tatsächlich spielen. Niemand kümmert sich darum. Bei den AAA-Spielen beenden 1 bis 5 % der tatsächlichen Spielerbasis tatsächlich eines davon."

Es ist aber nicht alles düster, denn Jörg spricht ein wenig darüber, wie sich das Gaming selbst verändern kann. "Arbeiten Sie mit kleinen Produktions- und Entwicklungsteams zusammen", rät er. "Und das passiert immer mehr in Spielen. Und das wird unsere Zukunft sein. Ich denke also, dass wir aus diesem Schlamassel heraus den weißen Hai, Star Wars, die Apocalypse Now, das Jahr 2001 und die Videospiele sehen werden, und es wird eine aufregende Zeit."

Wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft des Gamings aus?