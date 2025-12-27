Jordi & Oslo: The Lost Tail Schöpfer träumt, es könnte das erste Point-and-Click-Spiel für Kinder sein

Auf der BIG Conference in diesem Jahr hatten wir das Vergnügen, mit dem Animator und Comiczeichner Guillem Ruiz zu sprechen, der seinen Zeitungscomic Jordi & Oslo mit seinem kommenden Spiel Jordi & Oslo: The Lost Tail einem neuen Publikum präsentiert. Es ist ein Point-and-Click-Adventure-Spiel, das vielleicht nicht für Kinder gedacht ist, aber bei ihnen auf jeden Fall beliebt ist.

"Ich werde nicht sagen, dass es für Kinder ist, aber ich war schockiert, wie sehr sie es mögen, und mein Traum ist, dass es so etwas wie ihr erstes Point-and-Click sein wird." sagte Ruiz. "Und das tun sie, sie lieben es. Sie haben noch nie ein Point-and-Click gespielt. Einige von ihnen haben die Maus noch nie benutzt und sind richtig begeistert davon."

"Aber unser Ziel, oder wie die Leute, die wir daraus gemacht haben, sind Leute wie wir, die einfach in ein immersives Spiel eintauchen und lustige Rätsel haben wollen", fuhr er fort. "Der Humor ist irgendwie seltsam wie in den 90ern, aber er enthält viele Elemente aus unserer südeuropäischen Kultur."

Egal, ob Sie jung im Herzen sind oder eigene Kinder haben, es scheint, als könne jeder aus diesem niedlichen Abenteuer etwas finden, das ihm gefällt. Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Guillem Ruiz an: