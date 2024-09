Jordana Brewster und Scott Speedman werden im kommenden Thriller von einem Cellar Door terrorisiert

Während die gruselige Jahreszeit fehlen wird, hat Lionsgate uns einen ersten Blick auf einen kommenden Thriller gewährt, in dem Fast and Furious ' Jordana Brewster und Underworld 's Scott Speedman von einem kostenlosen Traumhaus terrorisiert werden, mit einer beunruhigenden Einschränkung.

Dieser Film ist unter dem Namen Cellar Door bekannt und dreht sich um ein Stadtpaar, das nach einer Fehlgeburt beschließt, in die Vorstadt zu ziehen und ein Haus zu bewohnen, das ihnen von Laurence Fishburne geschenkt wird. Offensichtlich gibt es einen Haken, und dieser besteht darin, dass das Paar unter keinen Umständen die Cellar Door...

In der Inhaltsangabe wird die Handlung wie folgt erklärt: "In diesem spannenden Thriller sucht ein in der Stadt lebendes Paar nach einem Umzug in die Vororte von Portland, Oregon. Während eines Besuchs im grandiosen Haus von Emmett, einem mysteriösen Mann mit dem Talent, die richtige Immobilie mit den richtigen Leuten zu verbinden, wird dem Paar plötzlich das Haus ihrer Träume geschenkt, mit einer nicht verhandelbaren Bedingung: Sie dürfen niemals die Cellar Door öffnen. Im Laufe der Zeit stellt das Paar fest, dass alte Häuser tatsächlich wie Menschen sind... Sie alle haben ihre tiefen, dunklen Geheimnisse."

Cellar Door wird am 1. November in ausgewählten Kinos, aber auch in digitalen und On-Demand-Diensten erscheinen, und Sie können den Trailer für den Film unten sehen.