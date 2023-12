Jordan Peeles vierter Film wird im Dezember 2024 nicht mehr in die Kinos kommen

HQ

Jordan Peeles noch nicht betitelter vierter Film ist ein weiteres Opfer der jüngsten WGA- und SAG-AFTRA-Streiks, da sein Veröffentlichungstermin nun verschoben wurde. Die Veröffentlichung des Horrors war für Dezember 2024 geplant, aber dieses Zeitfenster kurz vor Weihnachten wird er nicht mehr einhalten.

Die Neuigkeiten wurden von Universal noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber das ist nicht überraschend, da sich das Studio zu dem Projekt bisher bedeckt gehalten hat. Der Film folgt auf eine Reihe von Horrorhits von Peele, darunter Get Out (2017), Us (2019) und Nope (2022).

Auch wenn der Film sein Veröffentlichungsdatum verschiebt, werden Horrorfans in der Weihnachtszeit 2024 immer noch viel zu essen haben. Robert Eggers' Nosferatu soll am ersten Weihnachtsfeiertag in die Kinos kommen und der weihnachtliche Terrifier 3 wird nach seinem Start im Oktober wahrscheinlich noch in den Kinos zu sehen sein.

