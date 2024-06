Jordan Peeles vierter Film feiert im Oktober 2026 Premiere

HQ

Mit drei Blockbuster-Filmen ist Jordan Peele derzeit einer der meistdiskutierten Regisseure in der Filmwelt, mit vielen Fans, die seinen unverwechselbaren Stil verehren. Es ist nicht zu leugnen, dass Peeles auffällige Geschichten wie Get Out, Us und Nope definitiv etwas Einzigartiges auf den Tisch bringen.

Die Tatsache, dass Peele einen vierten Film in Arbeit hat,Universal wurde letztes Jahr fröhlich angekündigt, und jetzt wissen wir genau, wann er voraussichtlich in die Kinos auf der ganzen Welt kommen wird. Laut Deadline ist das Datum, das alle Peele-Fans und Horror-Enthusiasten in ihren Kalendern markieren sollten, der 23. Oktober 2026. Konkretere Informationen darüber, worum es in Peeles nächstem Film genau gehen könnte oder wer daran beteiligt ist, sind jedoch immer noch geheimnisumwittert.

Freust du dich auf Jordan Peeles nächsten Film?