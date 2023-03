Jordan Peeles nächster Film soll im Dezember 2024 in die Kinos kommen

HQ

Jordan Peele, der gefeierte Regisseur von Get Out, Us und Nope, hat bekannt gegeben, dass sein nächster Film im Dezember 2024 veröffentlicht wird, insbesondere mit dem Ziel, am 25. dieses Monats Premiere zu feiern.

Peele hat keine weiteren Details über die Handlung, die Besetzung oder den Produktionsplan des Films bekannt gegeben, aber all diese Dinge werden wahrscheinlich näher am Start des Films veröffentlicht.

Es wurde auch bestätigt, dass Peeles Produktionsfirma Monkeypaw im September 2024 einen weiteren Film veröffentlichen würde, obwohl auch hier die Details zu diesem Film unglaublich leicht sind.

Mit Dezember 2024 als Veröffentlichung für Peeles nächsten Film wird es einen harten Wettbewerb geben, da dann auch Avatar 3 fällt.

Werden Sie sich den nächsten Film von Jordan Peele ansehen?

Danke, Vielfalt.