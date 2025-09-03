Jordan Peeles nächster Film aus dem Veröffentlichungskalender von Universal gestrichen

HQ

Jordan Peeles nächster Film wurde anscheinend auf unbestimmte Zeit verschoben. Zumindest wurde er aus dem Veröffentlichungsplan von Universal Pictures für 2026 gestrichen, da der Regisseur von Get Out and Nope seine Erfolgsserie mit einem vierten Film fortsetzen will.

Seit seinem Durchbruch im Horror-Thriller Get Out ist Peele zum Synonym für beide Genres geworden und hatte bereits für 2024 einen Nachfolger seines neuesten Films Nope geplant. Laut The Wrap wurde dies jedoch auf ein Datum im Jahr 2026 verschoben, bevor es vollständig aus dem Spielplan von Universal gestrichen wurde.

Peele ist nach wie vor ein sehr beschäftigter Mann. Er promotet derzeit den neuen Thriller Him, für den er als Produzent tätig ist, und er arbeitet auch an der Seite von Hideo Kojima am Videospiel OD. Dennoch hoffen Fans von Jump Scares und einzigartigen Horror-Prämissen immer, mehr darüber zu erfahren, was Peele als nächstes als Solo-Regisseur geplant hat.