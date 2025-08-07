Jordan Peeles Him sieht im neuen Trailer aus wie Whiplash auf Steroiden

Wie weit würdest du gehen, um einen Traum zu verfolgen? Für Sportler gibt es oft kein Ende ihres Strebens nach Ruhm und Erfolg, ein Ziel, das Jordan PeelHim e und Justin Tipping mit großem Erfolg ausbeuten.

Him folgt dem jungen American-Football-Star Cameron Cade, gespielt von Tyriq Withers. Cade ist auf dem besten Weg, ein großartiger College-Athlet zu werden, der zum Profi wird, als eine karrierebedrohende Hirnverletzung Him für eine Weile auf die Bank setzt.

Seine Karriere wäre vielleicht vorbei gewesen, wenn Isaiah White, gespielt von Marlon Wayans, nicht Him zu sich nach Hause eingeladen hätte, um zu trainieren. Dieses Training nimmt jedoch bald eine dunkle Wendung, als White zeigt, dass seine Standards zu hoch sind, um sie ohne große Opfer zu erreichen.

Him kommt am 19. September in die Kinos.