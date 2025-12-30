Jordan Peele könnte bald einen Marvel-Film entwickeln

HQ

Marvel Studios bereiten sich möglicherweise darauf vor, mit niemand Geringerem als Jordan Peele zusammenzuarbeiten. Der Regisseur von Get Out, Us und Nope wird offenbar von Marvel für einen kommenden MCU-Film gescoutet, und es scheint, dass auch Peele selbst interessiert sein könnte.

Der Bericht, dass Marvel Peele für die Produktion eines MCU-Films unter Vertrag nehmen will, kam am Wochenende vom Cosmic Marvel Twitter/X-Account, und gestern Abend reagierte Peeles Studio Monkeypaw Productions auf das Gerücht. Wir haben nur das Augen-Emoji von Monkeypaw bekommen, aber es ist schon genug Teas, um uns glauben zu lassen, dass hier etwas in Arbeit sein könnte.

Während Jordan Peele heutzutage als einer der großen Namen Hollywoods im Horrorbereich gilt, ist ein Ausflug ins MCU vielleicht nicht so abwegig, wenn man bedenkt, dass Peele einst vor allem für seine Zeit in Comedy-Sketchen berühmt war. Er ist daher mit einer Vielzahl von Genres vertraut und könnte wahrscheinlich ein völlig einzigartiges Marvel-Erlebnis schaffen, wenn er viel kreative Kontrolle bekäme. Wir müssen abwarten, für welches Projekt er sich letztlich anschließt, falls er als Regisseur ins MCU einsteigt.