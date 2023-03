Jonthan Majors wurde wegen häuslicher Gewalt verhaftet

HQ

Jonathan Majors, der Schauspieler, der zuletzt in Creed III und Ant-Man and the Wasp: Quantumania als Marvel Cinematic Universe's nächster großer Antagonist zu sehen war, wurde in New York wegen häuslicher Gewalt verhaftet.

Laut New York City Police war der Schauspieler in einen Vorfall mit häuslicher Gewalt mit einer 30-jährigen Frau verwickelt, die behauptete, von dem Schauspieler angegriffen worden zu sein und leichte Verletzungen an Kopf und Hals erlitten zu haben, bevor sie zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Seit dem Vorfall hat der Anwalt von Majors jegliches Fehlverhalten des Schauspielers bestritten und behauptet, dass es Beweise gibt, die seine Unschuld beweisen, einschließlich schriftlicher Beweise der Anklägerin, die ihre Aussagen widerruft, aber der Schaden könnte bereits angerichtet sein, da es bereits Berichte gab, dass Produktionen, an denen der Schauspieler beteiligt war, entfernt wurden, wobei einer ein U.S. Army-Werbespot war.

Danke, Los Angeles Times.