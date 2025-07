Jonathan Milan gewinnt die 17. Etappe der Tour de France in einem Sprint mit einem schweren Sturz am Ende Milan hat in der Punktewertung einen klaren Vorteil gegenüber Pogacar.

HQ Jonathan Milan, der 24-jährige Italiener von Lidl-Trek, gewann seine zweite Etappe bei der Tour de France 2025 in einem Sprint in Valence und behält sein Grünes Trikot, wodurch er mehr Abstand zu Tadej Pogacar hat. Milan ist mit 312 Punkten der konstanteste Fahrer des Rennens, 72 mehr als der Zweitplatzierte Tadej Pogacar (240), und der Rest ist viel weiter entfernt. Der Slowene führt jedoch weiterhin die Gesamtwertung an, und die heutige Etappe, einschließlich eines Sturzes auf dem letzten Kilometer des Rennens auf einer regnerischen Straße, konnte Milan entkommen und hatte keine Folgen für die Gesamtwertung, da sich sein Sturz innerhalb der 5-Kilometer-Sicherheitsbarriere ereignete. Pogacar ist nun gezwungen, mindestens drei weitere Etappen zu gewinnen, wenn er um das Grüne Trikot kämpfen will, und es sind nur noch zwei Sprints bis zum Ende der Tour am kommenden Sonntag. Raffaele Conti 88 / ShutterStock