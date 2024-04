Jonathan Majors zu einer Beratung verurteilt und entgeht einer Gefängnisstrafe

HQ

Es wurde endlich enthüllt, was Jonathan Majors nach seiner Verurteilung wegen häuslicher Gewalt gegen seine ehemalige Partnerin Grace Jabbari bevorsteht. Der Schauspieler, der zuvor in mehreren Marvel Werken als Kang the Conqueror zu sehen war, wird nicht wie bisher für möglich gehalten ins Gefängnis gehen, sondern sich stattdessen einem einjährigen Beratungsprogramm von seinem Zuhause in Los Angeles aus unterziehen.

Laut Variety muss Majors den 52-wöchigen Kurs persönlich absolvieren und die Therapiesitzungen für psychische Gesundheit fortsetzen, für die er sich bereits angemeldet hat. Es gibt auch eine permanente Schutzanordnung, die den Kontakt zwischen Majors und Jabbari verhindert, und Majors wird unter strenger Aufsicht stehen, so dass er stattdessen mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss, wenn festgestellt wird, dass er gegen eine kriminelle Aktivität verstößt.

Dies alles geschieht etwa vier Monate nach der Verurteilung von Majors im Rahmen des Verfahrens wegen häuslicher Gewalt, da mehrere Verzögerungen den Prozess verzögert haben.