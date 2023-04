Jonathan Majors kam bei seinem Talentmanager vorbei

HQ

Jonathan Majors war in den letzten Wochen in den Schlagzeilen, nachdem er kürzlich in New York nach einem mutmaßlichen Vorfall häuslicher Gewalt mit einer 30-jährigen Frau verhaftet wurde.

Während die Einzelheiten dieses Vorfalls nicht wirklich weiter entwickelt wurden, haben verschiedene Unterhaltungsunternehmen, die mit Majors in Verbindung stehen, die Vorwürfe nicht auf die leichte Schulter genommen und begonnen, sich von dem Schauspieler zu distanzieren und sich von ihm zu trennen, einschließlich der Talentagentur, die ihn vertritt, Entertainment 360.

Wie von Deadline berichtet, hat die Firma Majors als Kunden fallen gelassen, was der PR-Firma Lede Company folgt, die sich Ende März nach dem Vorfall ebenfalls von Majors distanzierte.

Keines der beiden Unternehmen hat eine Erklärung zu dieser Entscheidung abgegeben. Was wir jedoch wissen, ist, dass Majors voraussichtlich am 8. Mai vor einem Richter erscheinen wird, wo die mehrfachen Anklagepunkte von Belästigung und Körperverletzung angesprochen werden.