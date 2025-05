Jonathan Lipnicki von Stuart Little über seine Zukunft: "Ich bin zuversichtlich, dass das Beste noch vor mir liegt"

HQ

Obwohl er heute nicht gerade ein bekannter Name ist, kennen die meisten Menschen Jonathan Lipnicki aufgrund seiner Rollen als Kinderstar in Jerry Maguire und Stuart Little. Seit seiner Zeit als junges Talent hat Lipnicki eine Auszeit vom Rampenlicht genommen, um die Schule und seine Ausbildung zu beenden, und versucht seither, mit verschiedenen Projekten wieder in die Szene zurückzukehren, jetzt als Erwachsener. Allerdings waren nur wenige von ihnen sehr groß und bemerkenswert, und jetzt hat Lipnicki mit dem People-Magazin gesprochen, um über seine Karriere zu sprechen.

Lipnicki sagt, dass er "einige wirklich gute Dinge hatte, die passiert sind, als ich jünger war", aber dass er derzeit "nicht dort ist, wo ich beruflich sein möchte". Er behauptet, dass "das das ist, was ich für den Rest meines Lebens tun möchte, und ich denke, man muss einfach daran glauben, dass es passieren wird, und alles in seiner Macht Stehende tun, um in die richtige Richtung zu handeln."

Darauf aufbauend merkt Lipnicki an, dass er vorsichtig geworden ist, welche Projekte er annimmt, und geht sogar so weit, "etwa fünf Filme im letzten Jahr" abzulehnen, weil "ich das Schiff einfach wirklich umdrehen will".

Er fügt hinzu: "Ich bete jeden Abend um Klarheit darüber, wohin ich gehen muss, und ich bin zuversichtlich, dass das Beste noch vor mir liegt. Und ich glaube, das muss man einfach glauben. Wenn du das durchführst, tust du dir selbst einen Bärendienst, wenn du nicht groß träumst."

Würdest du Lipnicki gerne wieder in mehr Rollen auf der großen Leinwand sehen?