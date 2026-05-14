Jonathan Blow, der Schöpfer von The Braid und Order of the Sinking Star, erklärt, warum er nie eine Fortsetzung gemacht hat

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Jonathan Blow, die Indie-Legende hinter Braid und The Witness, ist dieses Jahr mit Order of the Sinking Star zurück. Wir hatten die Gelegenheit, mit Blow zu sprechen, bevor bekannt wurde, dass sein neues Puzzlespiel für die Nintendo Switch 2 sowie für PC erscheint, wenn es später im Jahr 2026 erscheint.

Während er über all die neuen Elemente seines nächsten Spiels sprach, sprach Blow an, dass er noch nie zuvor eine Fortsetzung gemacht hatte. Wir fragten, ob das etwas Absichtlich war oder ob es ein Muster war, in das er versehentlich gefallen war. Er erklärte, dass Ende der 2000er Jahre, als er begann, Spiele zu entwickeln und zu veröffentlichen, die Branche von großen AAA-Franchises und Fortsetzungen dominiert wurde.

"Als man sich damals umgesehen hat, hat man definitiv gesehen, wie man es immer noch sieht, diesen kommerziellen Mechanismus, der Fortsetzungen und Fortsetzungen zu Fortsetzungen produziert. Also gibt es diesen Aspekt, nämlich dass ich kreativ sein wollte, ich wollte das andere nicht machen", erklärte Blow. Nach Braids Erfolg wusste er, dass die Versuchung groß wäre, eine Fortsetzung zu machen, aber er hatte Schwierigkeiten, Ideen für mehr Inhalte zu finden.

Das änderte sich mit der Braid Anniversary Edition, aber Blow fand den Wechsel zu einem neuen Projekt spannender. "Mit The Witness war es dasselbe. Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir hier irgendwie alles gemacht haben, was ich machen möchte, und ich weiß nicht, wie eine gute Fortsetzung aussehen würde", fuhr er fort. "Offensichtlich könntest du mit The Witness The Witness 2 machen... Aber die Aufregung des Spiels war die Neuheit der Idee, und das kann man in einer Fortsetzung nicht machen, weil es nicht mehr neu ist."

Wenn es ein Spiel gibt, für das Blow Potenzial in einer Fortsetzung sieht, dann ist es Order of the Sinking Star. "[Order of the Sinking Star ] ist das Spiel, von dem ich tatsächlich denke, dass es das größte Fortsetzungspotenzial haben könnte, weil man verschiedene Welten mit unterschiedlichen Mechaniken zusammenfügen könnte, und es wäre ziemlich frisch. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich machen möchte. Ich meine, sag niemals nie, aber es war einfach so viel Arbeit, hierher zu kommen, wo wir jetzt sind", sagte Blow.

Es scheint, als würde Jonathan Blow zurückkehren, wenn eine Fortsetzung jemals fesselnd genug ist. Wie bei vielen Kreativen scheint jedoch die neue Idee immer die glänzendere zu sein, und deshalb bekommen wir jedes Mal unglaublich erfrischende Erfahrungen von ihm, von Braid über The Witness bis Order of the Sinking Star. Sehen Sie sich hier unser vollständiges Interview an, um mehr von Blow zu erfahren.