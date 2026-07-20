Jonas Vingegaard zieht sich aus der Tour de France zurück und verschafft Tadej Pogacar in diesem Jahr einen großen Vorsprung

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Die Tour de France 2026 wurde nach dem Rückzug von Jonas Vingegaard deutlich weniger interessant, was im Grunde den Sieg seinem Rivalen Tadej Pogacar zuteilt. Der Däne, Sieger der Gesamtwertung 2022 und 2023 sowie Vizemeister 2021, 2024 und 2025, die eine Rivalität schuf, die den Radsport in den letzten fünf Jahren prägte, stürzte 22 Kilometer vor der Ziellinie auf dem Anstieg zum Plateau de Solaison, der 15. Etappe der Tour, und brach sich das Schlüsselbein.

Ohne Vingegaard führt Pogacar die Gesamtwertung mit fünf Minuten Vorsprung auf Remco Evenepoel, der dennoch der Star der Sonntagsprüfung war, nachdem er Pogacar und Isaac del Toro, beide aus den VAE Emirates, im Finalspurt besiegt und damit seinen ersten Hochbergsieg der Tour erzielte.

Da am Montag keine Etappen stattfinden, beginnt die letzte Woche der Tour am Dienstag mit einem Einzelzeitfahren zwischen Évian-les-Bains und Thonon-les-Bains – eine Chance für Evenepoel, falls er Pogacar herausfordern oder zumindest die zweiten und dritten Podiumsplätze sichern und wahrscheinlich definieren will: Isaac del Toro ist nun Dritter, 5 Minuten und 58 Sekunden hinter Pogacar; mit Paul Seixas auf dem vierten Platz, 6 Minuten und 23 Sekunden hinter der Spitze; Florian Lipowitz belegte den fünften Platz (6 Minuten und 48 Sekunden zurück) und Juan Ayuso wurde Sechster mit 7 Minuten und 28 Sekunden.