Jonas Vingegaard wird Teil eines Eliteclubs von Radfahrern, der nach dem Sieg in Italien alle drei Grand Tours gewonnen hat

HQ

Der 29-jährige dänische Radfahrer Jonas Vingegaard reagierte auf Erwartungen und Druck und hat den Giro d'Italia 2026 gewonnen, wobei er seine vierte Grand Tour und sein erstes Mal in Italien feierte, indem er alle drei Grand Tours vor Tadej Pogacar gewann, der dieses Jahr fehlte, da er die Tour de France meist priorisiert. Nur sieben Radfahrer haben dies vor Vingegaard erreicht: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali und Chris Froome.

Vingegaard (Visma – Lease a Bike) gewann Tour de France 2022 und 2023 sowie La Vuelta a España 2025 und gilt weithin als zweitbester Straßenradfahrer der Welt hinter Pogacar (seit seinem ersten Tour-de-France-Sieg 2022 wurde er bei jeder Grand Tour, an der er teilgenommen hat, immer erster oder zweiter). was sich daran zeigt, wie überlegen er war: Fünf gewonnene Etappen und mehr als 5 Minuten hinter dem zweitbesten (zweiter war der Kanadier Felix Gall vom Decathlon CGM Team, 5:22 dahinter, und dritter der Australier Jai Hindley von Red Bull Bora – Hansgrohe, 6:25 dahinter).

Paul Magnier (200 Punkte) besiegte den Favoriten Jonathan Milan (153 Punkte) in der Punktwertung und gewann den Maglia Ciclamino.

Als Nächstes beginnt am 4. Juli die Tour de France, und wir werden sehen, ob Vingegaard verstärkt herauskommt, um Pogacar um das wichtigste Rennen des Jahres herauszufordern.