Jonas Vingegaard verzögert den Saisonstart 2026 und verpasst die UAE Tour nach einem Unfall in Spanien

Jonas Vingegaard wird seinen Saisonstart 2026 nach einem Fahrradunfall und einer Krankheit verschieben, da Team Visma - Lease a Bike bestätigt hat, dass der dänische Cyclisyt später in diesem Monat nicht an der UAE Tour teilnehmen wird. Vingegaard erlitt während des Trainings in Málaga, Spanien, einen Unfall.

"Ich habe mich wirklich darauf gefreut, zur UAE Tour zurückzukehren, und bin daher enttäuscht, dass wir diese Entscheidung treffen mussten. Die Kombination aus dem Unfall und der anschließenden Krankheit machte ihn jedoch notwendig. Es ist besser, mich zuerst vollständig zu erholen, damit ich mich dann auf meine nächsten Ziele konzentrieren kann", sagte Vingegaard, der 2025 La Vuelta a España gewann und 2025 Zweiter bei der Tour de France wurde.

Die UAE Tour ist eines der ersten Events der UCI World Tour, das dem Sieger 300 Weltranglistenpunkte einbringt und erstmals 2019 stattfand. Die jüngste Ausgabe wurde von Tadej Pogacar gewonnen und bestand aus sieben Etappen mit insgesamt 1.013,2 km Länge durch die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Ausgabe 2026 findet am 16. Februar statt.

Vingegaard wird wahrscheinlich stattdessen auf die Volta a Catalunya Ende März warten, für sein Debüt auf der UCI World Tour 2026.