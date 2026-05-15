Jonas Vingegaard gewinnt die erste Etappe des Giro d'Italia und klettert von Platz 15 auf Platz 2 in der Gesamtwertung

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Der Giro d'Italia hatte am Freitag seine längste Etappe, eine 246 km lange Bergetappe mit 4.600 km Höhenanstieg, und endete im Blockhaus, einem der härtesten Anstiege Italiens in den Abruzzen. Und der Favorit, Jonas Vingegaard, eroberte das Blockhaus mit einem Soloangriff zum Gipfel und beendete das Ziel in 6:09:15.

Jonas Vingegaard von Visma-Lease a Bike, der zuvor in der Gesamtwertung auf Platz 15 lag, 6:22 Minuten hinter dem Führenden Afonso Eulálio aus Bahrain Victorious, halbierte den Zeitunterschied und ist nun Zweiter im Rennen, 3:17 Minuten hinter dem Portugiesen. Vingegaard, der die Tour de France 2022 und 2023 sowie die Vuelta a España 2025 gewann, erringt seinen ersten Etappensieg im Giro d'Italia bei seiner ersten Teilnahme am Rennen.

Felix Gall vom Decathlon CMA lag 13 Sekunden hinter dem Dänen und bleibt Dritter in der Gesamtwertung, aber die anderen verloren in der heutigen Etappe viel Zeit, wobei Jai Hindley von Red Bull Bora-Hansgrohe am nächsten kam, der heute eine Minute nach Vingegaard Dritter wurde und mit 4:25 Minuten Rückstand auf Platz vier in der Gesamtwertung liegt.

Der ehemalige Zweiter in der Gesamtwertung, der Spanier Igor Arrieta, fällt auf Platz 14 zurück, 6:11 Minuten hinter der Spitze. Paul Magnier von Soudal Quick-Step führt weiterhin die Punktewertung mit 130 Punkten an, nachdem er drei von sieben Etappen gewonnen hat, vor Jonathan Milan von Lidl-Trek mit 76 Punkten.