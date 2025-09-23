Jonas Gahr Stoere kann die russische Beteiligung an den Drohnensichtungen, die die Flughäfen von Kopenhagen und Oslo schlossen, "nicht feststellen"

HQ

Letzte Nacht erhielten wir die Nachricht, dass der Flughafen Oslo geschlossen wurde, nachdem Drohnenaktivitäten in der Gegend festgestellt wurden. Nun hat der norwegische Ministerpräsident bestätigt, dass "wir nicht feststellen können, ob dies absichtlich geschehen ist oder ob es auf Navigationsfehler zurückzuführen ist... Unabhängig von den Gründen ist dies nicht akzeptabel, und das haben wir den russischen Behörden deutlich gemacht." Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der norwegische Luftraum in diesem Jahr mehrfach von russischen Flugzeugen verletzt wurde, was die ersten derartigen Ereignisse seit über einem Jahrzehnt darstellt. Jetzt warten wir ab, welche Schlüsse aus diesem neuen Vorfall gezogen werden. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!