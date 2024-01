Jonas analysiert: Was 2024 passiert

HQ

Traditionsgemäß dachte ich mir, ich schaue mir an, was ich vom Gaming-Jahr 2024 erwarte, und konzentriere mich dabei vor allem auf die drei Konsolenhersteller. Wie wir alle wissen, war 2023 ein sehr beeindruckendes Jahr, in dem viele überfällige Titel endlich veröffentlicht wurden – aber auch viele verschoben wurden. Ein Jahr ist in der Gaming-Welt ewig lang, und was heute offensichtlich ist, kann sich in zwölf Monaten völlig veraltet anfühlen, was bedeutet, dass ich wahrscheinlich mit einer Handvoll Scham dastehen muss, wenn das Jahr 2024 zusammengefasst wird.

Hoffentlich kann es trotzdem Spaß machen, und ich hoffe, dass viele von euch daran interessiert sind, mitzubestimmen, was in diesem Jahr passieren wird. Wie üblich werde ich es in alphabetischer Reihenfolge tun. Aber genug geschwafelt, los geht's - und ein frohes neues Jahr liebe Leser.

Microsoft

Werbung:

Ich glaube fest daran, dass Call of Duty 2024 das bisher beliebteste Spiel der Serie sein wird. Dies basiert auf der Annahme, dass es das erste Spiel der Serie sein wird, das vom ersten Tag an im Game Pass veröffentlicht wird, da Microsoft Activision Blizzard besitzt. Wahrscheinlich werden im Laufe des Jahres weitere Titel des Publishers in den Abo-Service aufgenommen, darunter Diablo IV, World of Warcraft und das ältere Call of Dutry. Aber erst im Oktober/November, wenn das Spiel 2024 erscheint, wird es so richtig losgehen. Normalerweise verkauft sich die Serie sehr gut, aber wenn selbst diejenigen, die nicht den vollen Preis für die Kampagne oder den Streaming-Multiplayer zahlen wollen, plötzlich Zugang dazu bekommen, bricht sie alle Rekorde für die Serie.

Dies scheint immer noch vernünftig zu sein - Wie Sie wissen, verfügt Microsoft heutzutage über eine enorme Entwicklungskapazität, und im Jahr 2022 konnten wir erkennen, wie das von ihrer Seite aus aussehen wird. Zu den bestätigten Spielen gehören Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, Senua's Saga: Hellblade II und Towerborne. Aber es scheint vernünftig zu sein, dass Microsoft mehr in der Pipeline hat, und ich wäre nicht überrascht, wenn Fable oder South of Midnight ebenfalls veröffentlicht werden. Dies sollte es ihnen ermöglichen, ihr Ziel zu erreichen, alle drei Monate ein großes Spiel für einen stetigen Strom verschwenderischer Unterhaltung zu veranstalten.

Könnte tatsächlich passieren - Auch wenn Mirosoft im Moment eine fast unvernünftige Anzahl von Titeln angekündigt hat, wie z.B. Clockwork Revolution, Contraband, Everwild, OD, Perfect Dark, State of Decay 3 und The Outer Worlds 2 - denke ich, dass sie 2024 zum ersten Mal neue Sachen ankündigen oder zeigen werden. Unter anderem denke ich, dass es an der Zeit ist, vorzustellen, woran MachineGames neben Indiana Jones (das wir 2024 sehen sollten) arbeitet. Es ist wahrscheinlich ein grafiklastiges Wolfenstein, und The Coalition sollte auch das nächste Gears of War präsentieren (von dem ich nicht glaube, dass es dieses Jahr erscheinen wird). Ich schließe auch nicht aus, dass Certain Affinity ihr Battle Royale-inspiriertes Halo zeigen wird, von dem ich mir auch vorstellen kann, dass es Ende des Jahres ein Actionspiel sein wird.

Unwahrscheinlich, aber möglich - Es scheint nicht völlig ausgeschlossen, dass Lara Croft in Zukunft ein Xbox-Charakter werden könnte. Embracer hat finanzielle Schwierigkeiten, und eines der Studios, über deren Verkauf spekuliert wird, ist Crystal Dynamics, das auch Tomb Raider hat. Microsoft hat bereits großes Interesse an Tomb Raider gezeigt und auch Crystal Dynamics arbeitet am kommenden Perfect Dark. Es fühlt sich wie ein perfektes Studio für Microsoft an, und wenn sie die Chance bekommen, sie zu kaufen, denke ich, dass sie sofort zuschlagen werden. Aber bisher hat Embracer nicht signalisiert, dass dies passieren würde, und wahrscheinlich wird Gearbox (die Borderlands-Entwickler) eher unter den Hammer kommen, und ich glaube nicht, dass Microsoft so scharf darauf ist.

Werbung:

Unglaubliche Totale - Die letzte Generation wurde durch die Tatsache angekurbelt, dass sowohl Microsoft als auch Sony zur Halbzeit aktualisierte Konsolen herausbrachten. Es wird gemunkelt, dass Sony es in dieser Generation mit einer leistungsstärkeren Playstation 5 wiederholen wird, aber ich habe nur sehr wenig über Microsoft gehört. Außerdem fühlt es sich kompliziert an, Konsolen in drei verschiedenen Leistungsstufen zu haben. Die meisten Anzeichen deuten darauf hin, dass sie eine kleinere und leicht aktualisierte Version der Xbox Series X mit einem neu gestalteten Controller herausbringen, aber ich erwarte wirklich keine bessere Hardware.

Nintendo

Ich glaube fest daran - Die Switch verkauft sich weiterhin wie warme Semmeln und ist auf dem besten Weg, das meistverkaufte Spielgerät aller Zeiten zu werden und der Playstation 2 die Krone abzujagen. Aber Nintendo hat gelernt, dass es nicht so lange dauern kann, bis eine Konsole abgekühlt ist, bevor ihr Ersatz eintrifft, also werden sie dieses Mal proaktiv. Die Switch hätte noch ein Jahr lang gut abschneiden können, aber im Jahr 2024 ist es Zeit für die Switch 2 mit besserer Leistung, neuen Gaming-Funktionen und immer noch einem hybriden Ansatz.

Es scheint immer noch vernünftig zu sein - Nächstes Jahr wird Mario Kart 8 zehn Jahre alt und hat nun seine letzte DLC-Runde für die Switch-Edition erhalten. Die Serie ist derzeit Nintendos Bestseller und wenn sie sichergehen wollen, dass die Switch 2 ein Muss wird, sollte ein Mario Kart als kommender Titel angekündigt werden. Auf diese Weise wird sich die Konsole zuerst verkaufen, weil sie neu ist, und dann weitermachen, weil die Leute auf ein neues Mario Kart warten. Ein neues 3D-Mario oder Smash Bros. wird wahrscheinlich auch kommen, aber wir werden frühestens 2025 Ankündigungen davon sehen.

Könnte tatsächlich passieren - Das dachte ich letztes Jahr auch, aber es ist schon ein paar Jahre her, dass Retro Studios die Verantwortung für Samus Arans nächstes Abenteuer zurückbekommen hat, das technisch angekündigt ist, auch wenn wir noch kein Jota davon gesehen haben. Ich denke, ein anständiges, grafiklastiges Metroid 4 wäre das perfekte erste Spiel für die Switch 2, wenn man bedenkt, dass sich Metroid-Spiele normalerweise nicht viel verkaufen. Mit weniger Konkurrenz würden sie aus den Regalen fliegen.

Unwahrscheinlich, aber möglich - Nintendo macht, was sie wollen, und ignoriert im Allgemeinen, was die Fans wollen. Und vielleicht ist es auch gut so, denn sonst würden wir nur einen Haufen ähnlicher Fortsetzungen bekommen. Daher denke ich, dass wir es vergessen können, ein neues Donkey Kong Country: Tropical Freeze zu bekommen, zumal Retro Studios an Metroid arbeitet. Aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, und es fühlt sich wie ein perfekter Titel an, um sowohl auf Switch als auch auf Switch 2 zu starten.

Unglaubliche Totale - Ist es vielleicht Zeit für ein neues Desktop-F-Zero im nächsten Jahr, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir dieses Jahr den Battle-Royale-Titel bekommen haben? Die Antwort ist eindeutig nein, vergiss diese Serie einfach und genieße stattdessen das Battle-Royale-Spiel.

Sony

Ich glaube fest daran - Selbst als klar war, dass Microsoft Activision Blizzard kaufte, wurde berichtet, dass Sony eine beträchtliche Kriegskasse angehäuft hatte. Sie haben in diesem Jahr ein paar Übernahmen getätigt, aber insgesamt war es in dieser Hinsicht ruhig, aber wir alle wissen, wie verärgert Sony über den Verlust von Activision Blizzard war. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie ihre Zeit abgewartet und nach einem geeigneten Unternehmen zum Kauf gesucht haben, und ich denke, dass es in diesem Jahr an der Zeit sein wird, da es eine große Gefahr ist, abzuwarten und zu sehen, was die Konsequenzen sind, und erst dann zu handeln, wenn es vielleicht ein wenig zu spät ist. Mir ist klar, dass es eher ein Publisher als ein Entwickler sein könnte. Sowohl Square Enix als auch Ubisoft scheinen mögliche Studios in der Preisklasse zu sein, mit der Sony meiner Meinung nach gut umgehen könnte. Square Enix will vor allem wichtige Serien exklusiv für PlayStation halten, während Ubisoft im Moment billig ist und wirklich schöne Lizenzen anbietet, von denen Sony auch außerhalb der Spielewelt profitieren kann.

Es scheint immer noch vernünftig zu sein - Es gibt viele Gerüchte, dass Sony derzeit an einer Playstation 5 Pro arbeitet, und einige davon stammen aus so guten Quellen, dass ich glaube, dass es tatsächlich wahr ist. Auch wenn die Konsole leistungsmäßig mit der Xbox Series X vergleichbar ist, gibt es immer mehr Grafikvergleiche von Digital Foundry zu Microsofts Gunsten, und wenn Microsoft zwei Konsolen mit unterschiedlicher Leistung haben kann, kann Sony das auch. Ein wahres Pulverfass von einer Konsole für Kenner zu haben, wäre meiner Meinung nach der richtige Weg.

Könnte tatsächlich passieren - Uncharted 4: A Thief's End wird 2024 acht Jahre alt und obwohl Naughty Dog gesagt hat, dass sie mit der Serie fertig sind, gibt es auch Hinweise darauf, dass Sony nicht so erpicht darauf ist, sich zu verabschieden. Acht Jahre sind eine lange, lange Zeit, und um ehrlich zu sein, hätte ich gedacht, dass wir inzwischen Lebenszeichen gesehen hätten, aber im Jahr 2024 könnte es endlich soweit sein, denn es gibt ein paar potenzielle Entwickler, die an einem neuen Nathan Drake-Abenteuer arbeiten könnten.

Unwahrscheinlich, aber möglich - Wie ich über Microsoft geschrieben habe, hat Embracer finanzielle Probleme und es gibt Gerüchte, dass es daran interessiert ist, den Borderlands-Entwickler Gearbox zu verkaufen. Wenn das passiert, würde ich erwarten, dass Take-Two kauft (da sie Borderlands besitzen und wahrscheinlich auch den Entwickler der Serie wollen), aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sony auch interessiert ist. Gearbos hat viele schöne Lizenzen und ist ein echtes Kraftpaket mit hoher Kapazität. Es würde wahrscheinlich auch Borderland-Exklusivtitel auf einfachere Weise ermöglichen.

Unglaubliche Totale - Killzone hatte schon immer einen besonderen Platz in den Herzen der PlayStation-Spieler, aber Guerrilla wird jetzt hauptsächlich mit der Horizon-Serie in Verbindung gebracht, die kommerziell viel größer geworden ist. Auch wenn es Gerüchte über ein Comeback von Killzone gibt, denke ich, dass es am besten ist, eine Fortsetzung zu vergessen, außer vielleicht ein Remake von Bluepoint (was nicht das Schlechteste wäre). Eine Schande.