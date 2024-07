Jon Watts wird nicht nur der Regisseur von Spider-Man 4 sein, "weil er beschäftigt ist"

HQ

Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass Regisseur Jon Watts sich von Marvel Studios und dem Superhelden-Genre entfernen wollte, jetzt, da seine Trilogie der Spider-Man-Filme unter der Leitung von Tom Holland in den Büchern steht. Aber wenn man bedenkt, dass Spider-Man: No Way Home einer der größten Filme aller Zeiten ist, muss man sich fragen, ob Marvel und Watts weiterhin zusammengearbeitet hätten. Den letzten Kommentaren von Marvel Studios -Chef Kevin Feige nach zu urteilen, wäre das der Fall gewesen, wenn die Planung dies erlaubt hätte.

In einem Interview mit CinemaBlend sagte Feige: "Wir lieben Jon. Jon hat drei der besten Spider-Man-Filme aller Zeiten für uns gedreht. Er hat jetzt viel zu tun. Also werden wir wahrscheinlich nach jemand anderem suchen, nur weil er beschäftigt ist."

Watts' nächstes Projekt wird Apple 's Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen sein, und er wird dann auch versuchen, bei ein paar Star Wars: Skeleton Crew Episoden Regie zu führen, die wahrscheinlich mit dem Produktionszeitplan von Spider-Man 4 kollidieren werden. Danach, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann eine Rückkehr von Spidey geben?