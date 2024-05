Jon Watts gibt Tipps für zukünftige Spider-Man-Regisseure

HQ

Bevor Jon Watts die Regie von Spider-Man: Homecoming übernahm, war er ein relativ unbekannter Regisseur, der nur Leuten bekannt war, die den Horrorfilm Clown und Kevin Bacons Cop-Film Cop Car gesehen hatten. Jetzt hat er drei Filme über Spider-Man gedreht und hat das Gefühl, dass er mit dem Superhelden fertig ist und bereit ist, andere Projekte in Angriff zu nehmen. Wir wissen immer noch nicht, wer bei einem vierten Film mit Tom Holland Regie führen wird, aber wer auch immer es ist, Watts gibt jetzt ein paar Tipps... Verwenden Sie keine praktischen Effekte!

"Ich habe einen sehr praktischen Spider-Man-Ratschlag, und ich denke, jeder Spider-Man-Regisseur geht ihn durch. Es sieht nicht gut aus, wenn jemand nur an einem Seil schwingt. Du denkst, du gehst da rein und denkst: 'Wir werden das alles praktisch machen. Wir werden einen Stuntman holen. Wir werden herumschwingen." Es ist langweilig. Es sieht dumm aus. Es sieht aus wie ein Affe, der an einer Liane schwingt, wenn man jemanden nur an ein Seil legt. Verschwenden Sie keine Zeit. Das ist mein Rat an den nächsten Spider-Man-Regisseur."

Danke, Collider.