Jon Stewart kehrt als Moderator der Daily Show zurück

Jon Stewart verwöhnte uns von 1999 bis 2015 als Moderator der Daily Show mit erstklassiger Comedy und lieferte clevere politische Satire, bei der sich die meisten Menschen einig waren, dass sie wirklich lustig war und oft sowohl nach links als auch nach rechts schlug. Seit 2015 ist der Komiker Trevor Noah der Gastgeber, aber seit seinem Ausstieg ist es schwierig, eine dauerhafte Lösung zu finden.

Deshalb freut sich Paramount nun sehr, dass Jon Stewart tatsächlich ein Comeback feiert. Zumindest teilweise, denn er wird im amerikanischen Wahljahr 2024 und möglicherweise auch danach montags Gastgeber sein. Der Präsident und CEO von Showtime/MTV Entertainment Studios, Chris McCarthy, hatte dies in einem offiziellen Statement zu sagen:

"Jon Stewart ist die Stimme unserer Generation, und wir fühlen uns geehrt, dass er zu Comedy Centrals 'The Daily Show' zurückkehrt, um uns allen zu helfen, den Wahnsinn und die Spaltung zu verstehen, die das Land zu Beginn der Wahlsaison erschüttern. In unserem Zeitalter der erschütternden Heuchelei und performativen Politik ist Jon die perfekte Person, um die leere Rhetorik zu durchlöchern und mit seinem brillanten Witz für die dringend benötigte Klarheit zu sorgen."

Dienstag bis Donnerstag wird von anderen Korrespondenten der Daily Show moderiert, obwohl wir vermuten, dass die Einschaltquoten am Montag die anderen Wochentage mit Leichtigkeit in den Schatten stellen werden. Der 12. Februar wird der erste Tag sein, an dem wir Stewart wieder in der Rolle genießen können, für die wir ihn lieben gelernt haben, und wir werden ihn auf jeden Fall dort beobachten. Wirst du?