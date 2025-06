Jon J Muth erklärt, wie seine erfolgreichen Zen-Bücher zu einer beliebten Apple TV+-Animation wurden

Apple TV+ bietet tatsächlich eine recht schöne Auswahl an verschiedenen Projekten für eine große Anzahl von Zielgruppen und demografischen Merkmalen. Der Streamer ist nicht nur mit düsteren und erwachsenen Dramen übersät, sondern hat auch leichte und familienfreundliche Animationen, Projekte wie Stillwater. Diese Ausstellung ist eine Adaption der Arbeit des Autors Jon J Muth, insbesondere seiner Zen -Serie, die sich um einen Panda namens Stillwater dreht. Da sich die Serie auf der Streaming-Plattform weiterhin als Hit erweist, könnten Sie daran interessiert sein, wie Stillwater Realität wurde? Konkret haben wir Muth im Rahmen eines Interviews bei Comicon Napoli gefragt.

Muth erklärt, wie die Idee zu Stillwater entstanden ist, und erklärt: "Stillwater entstand aus meinen Ausflügen mit Kindern. Als ich anfing, an Kinderbüchern zu arbeiten, ging ich auf Tourneen, und ich tourte mit einem Buch namens Stone Soup, in dem ich die Geschichte von Stone Soup in China ansiedelte. Und während ich dort war, wie wenn ich mit Kindern in einer Bibliothek bin, las ich oder erzählte ihnen Geschichten, während ich zeichnete. Und ich zeichnete mit diesem riesigen japanischen Pinsel und das schien sie immer zu begeistern. Und ich fing an, ihnen Geschichten zu erzählen, und mir wurde klar, dass die Geschichten, die ich erzählte, oft aus dem Zen stammten. Es sind östliche Geschichten, wissen Sie, aus China oder aus Japan, Geschichten aus dem Buddhismus. Und sie hatten diese Geschichten noch nie gehört, also wollte ich einen Weg finden, ihnen mehr davon zu vermitteln. Das hat dazu geführt, dass Stillwater entstanden ist."

Er griff dies dann auf und sprach an, wie die Apple TV+ -Adaption verwirklicht wurde.

"Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, kurz nachdem die Bücher erschienen sind, wurde ich von Apple Television angesprochen und mir gesagt, dass sie gerne eine Adaption über meinen Verlag Scholastic machen würden, und das haben sie getan. Sie haben es animiert. Wir überlegten hin und her, wie wir das machen sollten. Ursprünglich sah ich es als eine Art Miyazaki-Ansatz, es zu zeichnen, sehr handgezeichnet. Sie wollten es mehr Computer machen. Zuerst dachte ich, eh. Aber sie haben mich überzeugt, und ich denke, die Leute, die an der Serie gearbeitet haben, haben einen wunderbaren Job gemacht, um diese Figur einem anderen Publikum zugänglich zu machen.

"Sie haben ihn in eine schöne Richtung geführt. Vielleicht nicht genau meine Richtung, aber ich war bei jedem Schritt dabei und konnte Zeichnungen anfertigen, um ihnen zu helfen, herauszufinden, wie sie die Dinge machen sollen. Ich war also ziemlich praktisch dabei, und das war schön."

Das vollständige Interview mit Muth können Sie sich unten in lokalisierten Untertiteln ansehen, um mehr über seinen Hintergrund, seine Ausbildung, seine Technik und andere Arbeiten zu erfahren.