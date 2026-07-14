Jon Hamm wurde für die Hauptrolle in L.A. Noire in Betracht gezogen

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Bevor Aaron Stanton für die Rolle des Cole Phelps in L.A. Noire ausgewählt wurde, war der Protagonist ursprünglich ausgerechnet von Jon Hamm gespielt worden. Diese Information wurde vom Autor Daniel McMahon enthüllt, der in einem Interview mit Cade Onder einige Einblicke hinter die Kulissen der Produktion von Rockstars geliebtem Detektivabenteuer teilte.

Zur Orientierung: McMahon wurde engagiert, um Regisseur und Autor Brendan McNamara zu helfen, die Produktion von L.A. Noire bis zum Ende zu führen, weshalb er eine Fülle an Geschichten und Hinweisen zur Entwicklung des Spiels hat.

Über die Rolle des Phelps, wie sie von VGC bemerkt wurde, sagte McMahon: "Ich erinnere mich, dass ich Bilder von Jon Hamm im Anzug mit einem Hut geteilt habe und dachte: "Schau dir diesen Typen an. Schau dir diesen Typen an."

Er fügte dann hinzu: "Damals wurde es nie gesagt, aber jetzt verstehe ich die Vision, nämlich dass Jon Hamm ein wunderbarer Schauspieler ist, aber er ist nicht Cole Phelps. Jon Hamm wäre ehrlich gesagt ein viel besserer Jack Kelso gewesen, denn er ist eine Figur von großer Macht, er ist ein Charakter der Kontrolle. Wie Jon Hamm weiß er, was er tut und schafft Sachen. Und Aaron Staton war viel besser darin, Coles Zerbrechlichkeit darzustellen. Oft flattert Cole herum, ohne zu wissen, was er tut. Er ist sehr, sehr klug, aber auch jung, nicht sehr erfahren und gibt einfach sein Bestes. Ich denke also, Jon Hamm wäre unglaublich, aber teuer gewesen und – wahrscheinlich am Ende – nicht so gut besetzt wie Aaron Staton."

Da immer mehr große Namen in Videospielen in Schlüsselrollen auftreten, besteht vielleicht immer noch die Möglichkeit, dass Hamm eine Rolle in einem Spiel spielt, auch wenn eine Fortsetzung von L.A. Noire von Tag zu Tag unwahrscheinlicher erscheint.