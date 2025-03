Jon Hamm übernimmt seine erste TV-Hauptrolle seit Mad Men in Your Friends & Neighbors

Jon Hamm ist zurück in seiner ersten TV-Hauptrolle, seit er vor all den Jahren Mad Men beendet hat. Natürlich ist es nicht so, dass Hamm seitdem verschwunden wäre, aber er war entweder im Filmland unterwegs oder hatte Auftritte als Nebenfiguren in Serien.

In der Apple TV+-Serie Your Friends & Neighbors spielt er jedoch Andrew Cooper, einen Hedgefonds-Manager, der ziemlich schnell hintereinander von seinem Job gefeuert und geschieden wird. Mit gerade genug Geld, um ein paar Monate zu überleben, beginnt er, die Häuser der wohlhabenden Leute in seiner Nachbarschaft auszurauben, um über die Runden zu kommen.

Die Serie, in der auch Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman und andere mitspielen, feiert am 11. April Premiere, und Sie können sich den Trailer unten ansehen: