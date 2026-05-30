Jon Favreau deutet an, dass Grogus Star-Wars-Zukunft bereits ein Gesprächsthema bei Lucasfilm ist

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Könnte es eine Zukunft geben, in der der berühmteste kleine grüne Star Wars-Charakter tatsächlich Grogu ist und nicht Yoda? Vielleicht ist das bereits die Richtung, in die das größere Sci-Fi-Universum geht, denn obwohl Grogu ein moderner Erfolg ist, scheint Lucasfilm sehr weitreichende Pläne für die Figur zu haben.

Neben seiner Rolle als Hauptfigur in The Mandalorian und Grogu im neuen Film gibt es bereits Gespräche darüber, wo Grogu landen könnte, wobei Regisseur und Star-Wars-Veteran Jon Favreau dies in einem Interview mit Entertainment Weekly andeutet.

Favreau berührte das Thema der aktuellen Fan-Theorien, darunter auch die des berüchtigten Theoretikers 4thelore, und wie wir schließlich einen Zeitsprung erleben werden, der uns dann eine erwachsenere Version von Grogu bringt, und erklärte Folgendes.

"Es gibt Dinge, die 4thelore angesprochen hat, die wir tatsächlich... Er ist nicht weit weg."

Das würde natürlich bedeuten, sich von Din Djarin zu entfernen, da Mando bei weitem nicht die Lebenserwartung von Grogu hätte, aber es scheint, als könnte Grogu irgendwann ein echter Ankerpunkt für die Zukunft von Star Wars sein und vielleicht sogar eine Aushängeschildfigur, die das Erbe des kleinen grünen Wesens übernimmt, das Yoda bis zu diesem Zeitpunkt jahrzehntelang bewahrt hat.

Möchten Sie eine ältere Version von Grogu sehen, vielleicht in einem Abenteuer, in dem wir endlich den Ursprung seiner (und Yodas) derzeit unerforschten Spezies erfahren?