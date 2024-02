Jon Cryer schließt ein Reboot von Two and a Half Men aus

HQ

Es ist jetzt 13 Jahre her, dass Charlie Sheens gut dokumentierte Drogenprobleme und sein allgemein schlechtes und seltsames Verhalten dazu führten, dass er von Two and a Half Men gefeuert und durch Ashton Kutcher ersetzt wurde. Seitdem ist viel Wasser unter die Brücke geflossen und Sheen hat sogar seine Beziehung zu Schöpfer Chuck Lorre repariert, was viele zu Spekulationen veranlasste, dass die beliebte Serie ein sensationelles Comeback feiern könnte. Jon Cryer, der Alan spielte, scheint jedoch nicht allzu scharf darauf zu sein, wieder mit Charlie Sheen zusammenzuarbeiten.

Jon Cryer in einem Interview mit The View:

"Oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß nicht, wie das passiert. Ich meine, die Sache ist die, dass es Charlie jetzt viel besser geht, was wunderbar ist. Er und ich haben seit ein paar Jahren nicht mehr miteinander gesprochen, aber es geht ihm viel besser, worüber ich natürlich froh bin. Und natürlich Chuck Lorre, der Produzent von Two and a Half Men... Eines der schwierigsten Dinge für ihn, als Two and a Half Men so auseinanderfiel, war, dass er wirklich dachte, er sei mit Charlie befreundet. Und dass er das verloren hat, war wirklich hart für ihn. Dass sie sich versöhnt haben, ist wirklich schön.

Die Sache für mich ist, als Two and a Half Men lief, war Charlie so etwas wie der bestbezahlte Schauspieler im Fernsehen - wahrscheinlich überhaupt. Und es gab niemanden, der die enorme Menge an Geld, die er verdiente, übertroffen hat. Und doch hat er es in die Luft gesprengt. Man muss also irgendwie denken, ich liebe ihn, ich wünsche ihm das Beste und dass er für den Rest seines Lebens bei guter Gesundheit leben sollte, aber ich weiß nicht, ob ich für längere Zeit mit ihm ins Geschäft kommen will. Ob es sich um eine einmalige oder... "

Würdest du gerne Charlie Sheen und Jon Cryer in Two and a Half Men wiedersehen?