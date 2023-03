Jon Bernthal wird als The Punisher zurückkehren

HQ

Während Daredevil definitiv die beliebteste Marvel-Serie auf Netflix war, wurde auch die Version von The Punisher weithin gelobt. Nun wurde bestätigt, dass Jon Bernthal seine Rolle als The Punisher in der kommenden Marvel Cinematic Universe (MCU) Serie Daredevil: Born Again wieder aufnehmen wird. In der Show kehrt Charlie Cox als Matt Murdock zurück, Vincent D'Onofrio kehrt auch als Wilson Fisk, alias Kingpin zurück (obwohl Deborah Ann Wolls Karen Page und Elden Hensons Foggy Nelson nicht dabei zu sein scheinen).

Wir gehen davon aus, dass Disney in Zukunft mehr für The Punisher auf Lager hat, da sie ihn jetzt zurückbringen. Es wurde bereits bestätigt, dass Daredevil: Born Again nicht so gewalttätig sein wird wie die Netflix-Serie, und wir können nicht anders, als uns zu fragen, wie Bernthals Darstellung des Charakters dazu passen wird, da er schockierend gewalttätig war.

Während die Vertreter von Marvel Studios, Disney+ und Bernthal die Geschichte noch nicht kommentiert haben, hat The Hollywood Reporter die Nachricht bestätigt. Daredevil: Born Again soll Anfang 2024 für Disney+ erscheinen.

Freust du dich auf die Rückkehr von Daredevil und The Punisher, auch wenn sie diesmal familienfreundlicher sein werden?