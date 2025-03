Jon Bernthal verließ Daredevil: Born Again während der Produktion

HQ

In der neuesten Folge von Daredevil: Born Again feierte Jon Bernthal ein lang erwartetes Comeback als Frank Castle (The Punisher ). Wie ihr wisst, haben wir seit 2019, als die zweite und letzte Staffel von The Punisher auf Netflix ausgestrahlt wurde, keinen Blick mehr auf den brutalen Verbrechensbekämpfer geworfen. Eine Zeit lang sah es sogar so aus, als ob dies das letzte Mal sein würde, das wir von Bernthals Darstellung sahen, was er kürzlich gegenüber Entertainment Weekly zugab. Das liegt daran, dass ihm die Vision von Marvel für die Zukunft des Charakters nicht gefiel.

"Letztendlich habe ich es nicht gesehen. Ich habe die Version von Frank nicht gesehen, und was sie von Frank wollten, ergab für mich keinen Sinn und ich dachte, es würde die Fans nicht ansprechen und nicht kongruent sein. Das war nicht etwas, woran ich wirklich interessiert war. Also mussten wir weggehen."

Dank Dario Scardapane, der nach dem Hollywood-Streik der neue Showrunner der Serie wurde, gelang es Bernthal erneut, sich darauf zu einigen, wie die Geschichte der Punisher fortgesetzt werden sollte. Mit anderen Worten, wir hätten den Schauspieler wahrscheinlich nicht wieder in der Rolle gesehen, wenn Scardapane nicht in die Serie eingesprungen wäre.

"Sie haben mich wirklich in das Gespräch einbezogen. Wir haben uns wirklich genau darauf konzentriert, wo Frank psychisch und physisch steht."