Jon Bernthal sagt, dass sein Disney+ Punisher-Projekt nicht Punisher-lite ist

Neben Daredevils Rückkehr in Daredevil: Born Again sehen wir auch den Punisher in die Marvel-Welt zurückkehren und sich dem von Disney geführten MCU anschließen. Dass Jon Bernthal und Charlie Cox sich zusammentun, ist ziemlich cool, aber The Punisher wird auch sein eigenes eigenständiges Special auf Disney+ bekommen.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sprach Bernthal über das bevorstehende Projekt, von dem er versichert, dass die Leute The Punisher keinen Bärendienst erweisen werden. "Ich liebe Frank sehr und bin wirklich dankbar, dass ich die Gelegenheit bekomme, die Geschichte zu erzählen, die die Fans meiner Meinung nach verdienen", sagte er. "Wir geben alles und versuchen, eine Frank Castle-Geschichte zu erzählen, in der wir dem Publikum den Rücken kehren werden - es wird nicht einfach sein, es wird nicht leicht sein, und ich denke, es ist die Version, die diese Figur verdient, und ich fühle mich einfach mehr als geehrt und dankbar, dass wir diese Gelegenheit bekommen."

"Es wird dunkel sein; Frank hat kein Interesse daran, die Dunkelheit zu durchbrechen. Es wird nicht einfach werden. Ich weiß nicht, ob das der Netflix-Ton ist, dann wird es das sein, was es sein wird", fuhr er fort. "Es wird kein Punisher light sein, das verspreche ich dir."

Im Moment schauen wir noch Daredevil: Born Again auf Disney+, aber wenn die zweite Staffel anläuft, sollten wir eine bessere Vorstellung davon haben, wann das The Punisher-Special auch auf unseren Bildschirmen erscheinen wird.