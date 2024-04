Jon Bernthal bestätigt, dass The Punisher in Daredevil: Born Again zurückkehrt

HQ

Wir haben so viele Hinweise darauf gesehen, dass diese Überschrift veraltet erscheinen mag, aber dies ist tatsächlich das erste Mal, dass Marvel offiziell bestätigt, dass mehrere Charaktere aus der Netflix-Serie Daredevil in Daredevil: Born Again zurückkehren.

Jon Bernthal hat ein Bild auf Instagram gepostet, auf dem er bestätigt, dass er als Frank Castle alias The Punisher zurückkehren wird und dass Deborah Ann Woll ihre Rolle als Karen Page in Daredevil: Born Again wieder aufnehmen wird.

Dies bestätigt auch das Gerücht über eine Rückkehr von Eldon Henson als Foggy Nelson. Wir wussten bereits, dass Vincent D'Onofrios Kingpin in der Serie zu sehen sein wird, was bedeutet, dass alle Stars aus den Netflix-Tagen in Daredevils Eintritt in das Marvel Cinematic Universe zu sehen sein werden.