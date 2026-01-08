Joker Studio präsentiert einen neuen Blick auf 'Puppets of the Caribbean' in einer ausführlichen Spielvorschau von Sea of Remnants

HQ

2026 ist das Jahr, in dem Fans vollständig in die Welt von Sea of Remnants eintauchen können, Joker Studio s Sea of Thieves Herausforderer, der lose als Puppets of the Caribbean bezeichnet werden kann. Wir kennen den genauen Veröffentlichungstermin des Spiels noch nicht, aber offensichtlich rückt es immer näher, denn der Entwickler hat nun angekündigt, einen weiteren Test für das Spiel zu veranstalten, während gleichzeitig ein langer Teil des Spiels gezeigt wird.

Eine neue Gameplay-Vorschau wurde veröffentlicht, die weiter hervorhebt, was Fans im Spiel machen können, darunter Mahjong spielen, neue Begleiter finden und rekrutieren, Seeungeheuer bekämpfen und sonst die Piratenparadies Orbtopia erkunden.

Darüber hinaus wurde erwähnt, dass ein Wanderer Test für das Spiel geplant ist und zwischen dem 5. und 12. Februar auf dem PC stattfinden soll. Fans können ihr Interesse noch heute bekunden, an diesem Test teilzunehmen und das Spiel vor seiner späteren Premiere zu verbessern und zu verbessern.

Wenn es Zeit für den Release ist, wird Sea of Remnants für PC und PS5 erscheinen, und für mehr zum Spiel verpassen Sie nicht unsere Vorschau auf den Titel von unserem letzten Hands-on im Jahr 2025.