Joker nimmt nächsten Monat am Kampf von Mortal Kombat 11 teil

Als das Kombat-Pack beim Start von Mortal Kombat 11 vorgeführt wurde, erhielten wir einen Vorgeschmack darauf, wer sich dem Roster des Kampfspiels nachträglich anschließen würde. Im Zuge der Game Awards hat uns Netherrealm Studios einen Blick auf ihren nächsten DLC-Charakter gegeben - Joker. Der fünfte Gastkämpfer wird am 28. Januar zum Spiel hinzugefügt werden. Derzeit sind im Kombat-Pack Shang Tsung, Nightwolf, T-800 Terminator und Sindel erhältlich. Nach der Veröffentlichung von Joker werden wir noch Spawn sehen, der den Kader voraussichtlich abschließen wird. Die Veröffentlichung ist für 2020 geplant.

Seit dem neuesten Update bietet Mortal Kombat 11 übrigens Crossplay zwischen PS4 und Xbox One. Das Feature gelangte letzte Woche via Update in das Spiel und kann in den Einstellungen auf Wunsch hin auch wieder deaktiviert werden. Derzeit funktioniert es nur im Online-Casual-Matchmaking und in bestimmten "Krossplay"-Räumen. Netherrealm hat bereits bekanntgegeben, dass sie diese Funktion nicht auf andere Plattformen ausweiten werden - wahrscheinlich aus Angst vor Betrugsfällen oder unterschiedlichen Spezifikationen.