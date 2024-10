Joker: Folie à Deux wird mit einer niedrigeren CinemaScore-Bewertung als Madame Web und Megalopolis gekrönt

HQ

Wir hatten alle sehr große Hoffnungen in die Fortsetzung von Joker. Nicht, dass der gefeierte Hit einen Nachfolgefilm gebraucht hätte, aber wenn man bedenkt, dass einer von Warner Bros. bestellt wurde, hofften viele, dass er zumindest teilweise so gut sein würde wie das Original. Jetzt, da Joker: Folie à Deux hier ist, ist es klar, dass dies wirklich nicht der Fall ist.

Der Film debütierte nicht nur mit mittelmäßigen Ticketverkäufen, sondern ist auch bei den Kritikern und bei den Fans schockierend gering, was sich in der CinemaScore-Bewertung für den Film bestätigt, die auch niedriger ist als bei einigen anderen widersprüchlichen oder schlecht aufgenommenen Filmen.

Joker: Folie à Deux wurde mit D bewertet, was unter Megalopolis ' D+, Madame Web 's C+, Morbius ' C+, Venom und Venom: Let There be Carnage 's B+ liegt, und irgendwie sogar Borderlands ' D+. Unnötig zu erwähnen, dass die Kinogänger von Todd Phillips' Fortsetzung bisher nicht beeindruckt waren.

Haben Sie schon Joker: Folie à Deux gesehen, und wenn ja, stimmen Sie dem D-Rating zu?