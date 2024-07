Joker: Folie à Deux Trailer zeigt den Prozess des Jahrhunderts

HQ

Der neue Trailer wurde gerade für Joker: Folie à Deux veröffentlicht, und wir haben einen weiteren guten Blick auf die Fortsetzung von Joker aus dem Jahr 2019 geworfen. Da es nur noch wenige Monate sind, bis wir einen weiteren Blick auf Joaquin Phoenix' Joker werfen und einen ersten Blick auf Lady Gagas Harley Quinn werfen können, serviert uns dieser Trailer einen weiteren Bissen, bevor wir später im Jahr schlemmen können.

Der Trailer beginnt mit Arthur auf dem Weg zum Gericht, als ein Radiosprecher den Film als den Prozess des Jahrhunderts anpreist. Wir sind uns nicht so sicher, wie Joker, der einem Mann im Live-Fernsehen aus nächster Nähe ins Gesicht schießt, ein hart umkämpfter Prozess sein wird, aber es gibt immer noch viel Unterstützung vom Schützen.

Lady Gaga und viele andere fühlen sich dank Jokers Taten frei und es scheint, dass die Freiheit zu einer Menge Chaos in Gotham führen wird. Wir haben auch einen kleinen Hinweis auf einige der Musiknummern bekommen, die wir in Joker: Folie à Deux sehen werden. Schauen Sie sich den Trailer in seiner ganzen Pracht unten an: