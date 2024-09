Joker: Folie à Deux lädt dich im neuen Trailer zum Singen und Tanzen ein

HQ

Für viele von uns ist Joker: Folie à Deux bei weitem einer der am meisten erwarteten Filme des Herbstes, und mit etwas mehr als zwei Wochen bis zur Premiere wird es schwer, still zu sitzen. Die Erwartungen sind natürlich himmelhoch, und mit diesem neuen Trailer werden wir ein wenig mehr von Flecks Wahnsinn verwöhnt.

Liebe, Musik und Chaos stehen auf der Speisekarte, wenn Joker: Folie à Deux am 4. Oktober seine Kinopremiere feiert. Wird der Nachfolger in der Lage sein, sich mit seinem Vorgänger zu messen? Wir hoffen es aufrichtig. Schaut euch den neuen Trailer unten genauer an.

Freuen Sie sich auf Joker: Folie à Deux ?