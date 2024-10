Joker: Folie à Deux erzielt den schlechtesten Einspielergebnis eines Superheldenfilms am zweiten Wochenende

HQ

Obwohl es viele Gespräche über Joker: Folie à Deux gibt, scheinen nur sehr wenige Leute tatsächlich rausgegangen zu sein und es gesehen zu haben. Die umstrittene Fortsetzung hat sich an den Kinokassen als ziemlich überraschender Blindgänger erwiesen.

Nach den neuesten Zahlen spielte Joker 2 an seinem zweiten Wochenende an den US-Kinokassen nur 7,1 Millionen US-Dollar ein, was ihm den eher unscheinbaren Titel des schlechtesten Rückgangs am zweiten Wochenende aller Comic-Filme aller Zeiten einbringt. Dabei wird natürlich der Prozentsatz des Eröffnungswochenendes berücksichtigt und nicht das tatsächlich verdiente Geld, da es sich um einen Rückgang von 81 % handelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Joker: Folie à Deux 165 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Mit einem Budget von 200 Millionen Dollar wird ein Wunder nötig sein, wenn dieser Film so profitabel werden soll wie der erste.