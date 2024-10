Joker: Folie à Deux erlebt eine nicht gerade herausragende Premiere

HQ

Es wird berichtet, dass einer der am meisten erwarteten Filme des Jahres ziemlich schlecht abschneidet. Joker: Folie à Deux, die Fortsetzung des vielleicht besten Films des Jahres 2019, spielt vor leeren Plätzen.

Die Ticketverkäufe waren glanzlos, und es scheint, als ob keiner der Fans des ersten Films besonders gespannt auf die musikalische Fortsetzung ist, die auch fast durchweg schreckliche Kritiken von Kritikern erhalten hat.

Deadline berichtet, dass der kostspielige Nachfolger mit einem Budget von über zwei Milliarden SEK (ca. 200 Millionen US-Dollar) am Eröffnungswochenende nun knapp 500 Millionen SEK (rund 47 Millionen US-Dollar) einspielen soll.

Diese Zahlen liegen natürlich weit unter dem, was Warner sich erhofft hatte. Betrachtet man nur die Vorschauen am Donnerstag, sind die Ergebnisse vergleichbar mit The Marvels, wenn man die Einnahmen im Verhältnis zum Budget betrachtet.

Joker: Folie à Deux riskiert nun, es sei denn, das Publikum strömt in der kommenden Woche plötzlich in großer Zahl in die Kinos und wird zu einem der größten Flops des Jahres.

Was halten Sie davon? Sind Sie überrascht oder fühlt es sich so an, als hätten Joker: Folie à Deux und sein Team einen großen Fehltritt gemacht?