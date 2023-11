Joker: Folie à Deux als "riskanter Film" beschrieben

Auch wenn Joaquin Phoenix' Joker vielleicht nicht das gleiche Universum wie The Batman teilt oder an irgendetwas beteiligt ist, das das DCU betrifft, bedeutet das nicht, dass die Leute nicht gespannt sind, was als nächstes für die Figur kommt.

Im Gespräch mit dem Definition Magazine (vie Home of DCU) sprach Kameramann Lawrence Sher über die Fortsetzung von Joker aus dem Jahr 2019 und darüber, dass es ein riskanterer Film als das Original sein würde.

"Nächstes Jahr bringen wir den neuen Joker-Film heraus und befinden uns derzeit in der Endphase der Postproduktion. Es ist ein ziemlich riskanter Film und er wird für die Leute überraschend sein. Ich freue mich so sehr, dass es alle sehen."

Nach dem, was wir bisher wissen, klingt es so, als ob Joker: Folie à Deux nicht das sein wird, was viele erwarten würden, wenn sie das Wort "Joker" hören. Mit Lady Gaga als Harley Quinn in der Hauptrolle wird der Film musikalische Elemente enthalten, die einige Fans abschrecken könnten, die eine weitere düstere Geschichte über den Clown-Prinzen des Verbrechens wollten.